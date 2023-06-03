مؤشر تلوث "غير مسبوق" يهدد مياه الشرب جنوبي العراق

شفق نيوز / كشف مصدر محلي، يوم السبت، عن ارتفاع نسب التلوث بشكل غير مسبوق في نهر الفرات وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "نسب التلوث ارتفعت بشكل غير مسبوق في نهر الفرات وسط مدينة الناصرية، ما ينذر بخطر كبير على حياة المواطنين"، مشيراً إلى أن "سبب التلوث يعود لقلة الإطلاقات المائية واستمرار الدوائر الحكومية برمي مخلفاتها في النهر".

وأضاف أن "أبرز الدوائر الحكومية التي تسببت بارتفاع تلوث نهر الفرات في المحافظة هي دائرة مجاري ذي قار، التي ما تزال ترمي مخلفاتها من الصرف الصحي في نهر الفرات، وترفض تغيير مساره إلى نهر المصب العام".

وبين المصدر، أن "مديرية المجاري تطالب بـ(800) مليار دينار عراقي لغرض تشغيل مضخات خاصة بإصلاح المياه الذاهبة إلى نهر الفرات، رغم أن تغيير مسار أنابيب الصرف الصحي الذاهبة لنهر الفرات باتجاه نهر المصب العام لا يكلف سوى مليار دينار".