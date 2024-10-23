مؤشر الرعاية الصحية في العراق منخفض وفق تقرير دولي

شفق نيوز/ اعتبر تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن مؤشر الرعاية الصحية في العراق منخفض.

وأوضح التقرير، بحسب آخر تحديث له في 2024، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مؤشر الرعاية الصحية في العراق يعتبر منخفضًا حيث بلغت درجته 45.9 من أصل 100".

واعتمد المؤشر على ستة فقرات تمثل الرعاية الصحية في الدول، وهي مهارة وكفاءة الطاقم الطبي، والسرعة في إنجاز التقارير، والمعدات الحديثة، والثقة في اكتمال التقارير، والود واللياقة من قبل الموظفين، ومدة الانتظار.

وأضاف أن "مهارة وكفاءة الطاقم الطبي في العراق تعتبر منخفضة حيث تبلغ 43.18%، فيما يعتبر مؤشر سرعة إنجاز التقارير منخفضًا أيضًا بنسبة 42.82%"، مبينًا أن "مؤشر الأجهزة الحديثة والتشخيص والعلاج في العراق كان منخفضًا حيث سجل 43.02%".

وتابع أن "مؤشر الدقة في تعبئة التقارير كان منخفضًا حيث سجل 40.8%، بينما كان مؤشر الود واللياقة من قبل الموظفين منخفضًا قليلاً حيث سجل 48.85%، أما مؤشر الرضا من الانتظار فقد سجل منخفضًا جدًا حيث سجل 38.22%".