مؤشرات صادمة في ديالى.. 15 حدثاً أنهوا حياتهم خلال عام

كشف مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، يوم الأربعاء، عن ارتفاع معدلات الانتحار بين الأحداث في المحافظة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة ديالى تشهد منذ العام الماضي وحتى الآن ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الانتحار بين الأحداث"، مشيراً إلى "تسجيل حالات لأعمار تتراوح بين 15 و16 عاماً، وصولاً إلى 9 سنوات".

وأضاف أن "عدد الأحداث الذين أنهوا حياتهم يُقدّر بنحو 15 ضحية"، واصفاً ذلك بـ "المؤشر" الخطير الذي يتطلب إجراءات لدراسة هذه الحالات ووضع حلول لمعالجتها.

وأشار مهدي، إلى أن من أبرز أسباب حالات الانتحار العنف الأسري، والمشاكل النفسية، والضغوط الدراسية، فضلاً عن الإدمان على الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قائلاً إن مكتب مفوضية حقوق الإنسان يتابع هذه الملفات، وينظم محاضرات وندوات في المدارس والأماكن العامة والجامعات والدوائر الحكومية لبحث هذه الظواهر ومناقشة سبل معالجتها.

وسجلت ديالى خلال الأسابيع الماضية حالات انتحار عدة، من بينها حالتان لطالبتين في المرحلة الثانوية من مواليد 2010 في مدينتي بعقوبة وبلدروز.

وكان مصدر في قيادة شرطة ديالى، قد كشف في وقت سابق، عن تسجيل المحافظة أكثر من 40 حالة انتحار خلال العام الماضي 2025.