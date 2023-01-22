مؤشرات الأمطار والبرد.. الأنواء الجوية توضح طقس الأيام المقبلة في العراق

شفق نيوز/ استبعدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تساقط أمطار غزيرة أو حدوث موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة في عموم العراق.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد مؤشرات حتى هذه اللحظة على تساقط أمطار غزيرة أو حدوث موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة، وحتى في تقرير الأنواء الجوية الذي صدر اليوم، لم يتضمن أي مؤشر بهذا الخصوص".

وأوضح الجابري، أنه "في حال كانت هناك أمطار، فسوف تكون أغلبها في المنطقة الشمالية ووفق المعدلات الطبيعية، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشر على ذلك، وسيصدر قسم التنبؤ الجوي تقريرا بها عند توفرها".

وبيّن، أن "الطقس خلال اليومين المقبلين في البلاد يبقى غائما جزئيا، مع ضباب في الصباح الباكر، يزول تدريجيا، مع انخفاض نوعا ما في درجات الحرارة".

وشهدت البلاد الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة مع موجة برد شديدة في مختلف أنحاء البلاد استمرت لنحو 12 ساعة في بعض المناطق.