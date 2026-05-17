أم شابة تنتحر ورضيعها "حرقاً" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بانتحار أماً شابة أقدمت على إنهاء حياتها وحياة رضيعها "حرقاً" لأسباب مجهولة، وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأم متسولة ويتراوح عمرها بين 30-35 عاماً ورضيعها بعمر سنة أو سنتين وقامت بسكب مادة البنزين على نفسها وطفلها وإشعال النار داخل منزلها ضمن منطقة الشيخ عمر وسط بغداد، لأسباب مجهولة".

وأضاف أنه "تم نقلهما إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة"، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.