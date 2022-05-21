مؤسسة: لاجئون عراقيون يواجهون العودة القسرية من بريطانيا

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة "لوتكه" وتعني بالعربية "القمة" المعنية بشؤون اللاجئين العراقيين، يوم السبت، بأن المملكة المتحدة شرعت بالعودة القسرية للاجئين كورد عراقيين إلى أرض الوطن.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم، أن "مما يؤسف وفي ظل العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الإقليم، فإن مسألة الإعادة القسرية للاجئين العراقيين إلى أرض الوطن ستضاعف من الأزمة بالنسبة للأوضاع برمتها في العراق وإقليم كوردستان".

وقالت أيضا أنها ستبذل جهوداً جادة ومتواصلة لإيقاف العودة القسرية للاجئين الكورد العراقيين من بريطانيا، وتحقيقا لهذه الغاية، ستسلك السبل المدنية كافة، وستضع يدها بيد المنظمات الدولية والمحلية للضغط على ممثل المملكة المتحدة في العراق، ولن تسمح بهذا الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان".

وطالب البيان الحكومة العراقية بعدم السماح باستخدام المجال الجوي في إقليم كوردستان للترحيل القسري.

وبدأت الهجرة من العراق تزداد منذ الاقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة بعد هدم المرقدين للإمامين العسكريين في العام 2006، و إجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تُقدر بثلثي البلاد في العام 2014 .

وبحسب آخر الإحصائيات غير الرسمية فإن أعداد اللاجئين العراقيين تخطى نصف المليون شخص في العشرات من دول العالم.