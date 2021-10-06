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مؤسسة حكومية في النجف تتعرض لسرقات يومية "مجهولة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-06T15:35:58+0000
مؤسسة حكومية في النجف تتعرض لسرقات يومية "مجهولة"

شفق نيوز/ كشف مدير مجاري محافظة النجف، ريسان الخزاعي، اليوم الأربعاء، عن تعرض ممتلكات دائرته لمئات السرقات خلال الفترة الماضية، فيما اكد ان هناك جهات محلية تشتري تلك المواد المسروقة.

وقال الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "اغطية المجاري المنتشرة في مناطق مدينة النجف وضواحيها تتعرض للسرقة بشكل شبه يومي من قبل مجهولين، ولغاية الآن تمت سرقة أكثر من 500 حالة غطاء خلال الفترة الماضية".

وبين أن دائرته "تتحرك قانونيا بعد كل عملية سرقة تحصل، لكن الأمر يقيد ضد مجهول بسبب عدم معرفة الفاعل"، مشيرا الى أن "هذه الأغطية تقدر قيمتها السوقية بـ150 الف دينار للغطاء الواحد".

ودعا الخزاعي الأجهزة الحكومية والأمنية الى "توجيه  أصحاب معامل صهر المعادن في النجف بعدم شراء هذه الأغطية من السراق واعتماد المؤسسات الحكومية كمصدر للمواد الاولية".

واوضح أن "أصحاب هذه المعامل يقومون بشراء هذه الأغطية المسروقة بمبالغ تتراوح بين 10 او 20 الف دينار للغطاء الواحد، ويعاد بيعها للمؤسسات الحكومية بـ150 الف دينار".

واكد مدير مجاري النجف، أن "عملية الصيانة لهذه الأغطية تكلف بين فترة واخرى أكثر من 60 مليون دينار".

وتتعرض أغطية مجاري الصرف الصحي للسرقة في مختلف المدن العراقية، حيث يتم بيعها إلى معامل صهر وسبك المعادن.

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