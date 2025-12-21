مؤسسة الشهداء تلغي 1982 معاملة احتُسبت بـ"الخطأ" (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن اشراقة كانون، حيدر المطيري، يوم الأحد، عن سحب والغاء مؤسسة الشهداء للمئات من المعاملات التي احتُسبت سابقاً ضمن فئة ذوي الشهداء بـ"الخطأ".

وقال المطيري، في منشور على موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن المؤسسة أبلغت بسحب وإلغاء 1840 معاملة في محافظة الأنبار، و142 معاملة في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى، وبغداد، ليصل مجموعها إلى 1982 معاملة غير صحيحة.

وأضاف أن الإجراءات جاءت استناداً إلى كتاب رسمي صادر عن مؤسسة الشهداء، تضمن إحصائية بقرارات السحب والإلغاء الصادرة عن لجان النظر المختصة في طلبات ذوي الشهداء، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

وأشار المطيري، إلى أن المتابعة مستمرة من أجل استرجاع الأموال التي صُرفت بناءً على تلك المعاملات.