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مأساة عائلية.. رجل يفتح النار على زوجته وأهلها في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-19T18:32:04+0000
مأساة عائلية.. رجل يفتح النار على زوجته وأهلها في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً فتح النار من سلاح رشاش على زوجته وأهلها في قضاء قلعة سكر شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "ولد الزوجة قتل جراء إطلاق النار وأصيب 4 آخرون بجروح خطرة بينهم الزوجة"، مبينا أن "سبب الحادث يعود لخلافات عائلية بين الطرفين يعتقد انها مالية". 

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقلت الجرحى إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وقال إن "المتهم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

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