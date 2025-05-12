مأساة زفاف كركوك.. حصيلة الضحايا ترتفع والمرور تروي ما حدث

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة مرور كركوك، مساء يوم الاثنين، بارتفاع حصيلة حادث السير الذي وقع خلال موكب زفاف عند بداية مدخل المدينة من جهة طريق تكريت، فيما تحدثت عن تفاصيل واسباب الحادث المروع.

وقال المتحدث باسم المديرية عامر نريمان، لوكالة شفق نيوز، إن زوجة السائق فارقت الحياة في المستشفى جراء اصابتها بحروق كبيرة، وبذلك ارتفعت حصيلة الضحايا الى قتيلين وهما السائق وزوجته.

وبين، أن الحادث وقع في شارع المطار عندما انحرفت إحدى المركبات المشاركة في الموكب واصطدمت بشاحنة، ما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل.

وعن تفاصيل الحادث، أوضح نريمان، أن الحريق الذي اندلع في المركبة نجم عن تسرب كميات من البنزين كانت موجودة في موقع الحادث، مبيناً أن "هناك كميات من الوقود تباع بشكل غير نظامي على جانب الطريق الرئيسي، وعند الاصطدام تسرب البنزين، ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبة ووفاة السائق وزوجته على الفور".

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان، فيما أُسعف المصابون إلى المستشفى، مؤكدًا أن بعض الحالات حرجة.

وبيّن أن التحقيقات لا تزال جارية، وسط دعوات للحد من ظاهرة بيع الوقود العشوائي على الطرق العامة لما تشكّله من خطر داهم على سلامة المواطنين.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، لوكالة شفق نيوز، بمصرع سائق مركبة حرقًا، وإصابة أربعة من أفراد عائلته بجروح متفاوتة، إثر حادث سير مروّع وقع أثناء مشاركتهم في موكب زفاف.