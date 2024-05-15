مؤتمر عن التعليم المهني في العراق بحضور كوردستان وتعاون اليونسكو والاتحاد الأوروبي

شفق نيوز/ عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي مؤتمراً علمياً يستمر لمدة يومين لمناقشة مستقبل التعليم والتدريب المهني والتقني في البلاد.

وحضر المؤتمر وزير التعليم نعيم العبودي، وممثل عن وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، وعشرات المشاركين في المؤتمر من دول مختلفة، في كلية الاعلام بجامعة بغداد.

وشهد المؤتمر إلقاء كلمات من الحضور ومشاركات عن مستقبل التعليم في العراق تطبيقاً لإستراتيجية اليونسكو (2022-2029) وتماشياً مع الاتجاهات الدولية ومدى ملائمتها للاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2021-2031).

من جانبه قال ممثل وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، رئيس جهاز الاشراف وضمان الجودة محمد حسين، لوكالة شفق نيوز إن هناك "عزوفا عن الكليات والمعاهد التقنية والمهنية، فهناك مشاكل تحتاج الى تشريعات وقوانين"، مبينا أن "الطالب مثلا عندما يداوم عامين في معهد للتعليم المهني يتساءل عن مستقبله بعد ذلك وماذا سيكون بعد التخرج، وهو نفس الحال لطلبة الدراسات الأولية واحتياجات سوق العمل الذي لا يناسبهم".

وأضاف حسين أن "هناك اعداديات مثل الصناعة والتجارة وهي تابعة لوزارة التربية، لكن للاسف اصبح الاقبال عليها شبه منقطع ويحاولون إكمال الدراسة الأكاديمية في الجامعات وهذا ما يتسبب بمشكلة في سوق العمل بعد التخرج"، مبينا أن "الوزارة في الإقليم لديها تنسيق ممتاز مع وزارة التعليم الاتحادية ولكن كل هذا لم تحل التحديات التي تواجه العراق وفي اقليم كوردستان لعدم وجود تشريعات تساعد الخريجين للحصول على العمل في سوق العمل".