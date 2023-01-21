مئات آلاف الطلبة يؤدون الامتحانات النصفية في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، انطلاق امتحانات نصف السنة للمرحلتين الدراسيتين (المتوسط والإعدادية) في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مئات الآلاف من طلبة الدراسة المتوسطة والإعدادية، توجهوا منذ صباح اليوم إلى المدارس لأداء امتحانات نصف السنة".

وأضافت أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أعرب عن شكرهُ للمعلمين والمدرسين والاداريين المراقبين للقاعات ولجان الإشراف المتواجدة معهم واثقاً من إدارتهم للامتحانات بكل كفاءة واقتدار".

ونوهت الوزارة، إلى أن "العام الحالي لن يتضمن دوراً ثالثاً ولجميع المراحل الدراسية كافة بعد أن تم التصويت على إلغائه من قبل هيئة الرأي في الجلسات الماضية".

وكانت وزارة التربية قد حددت في وقت سابق، مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي (2022 - 2023) وللمراحل كافة.