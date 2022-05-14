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مئات الآلاف من الطلبة يؤدون الامتحانات النهائية في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-14T06:12:57+0000
مئات الآلاف من الطلبة يؤدون الامتحانات النهائية في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية العراقية، انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية، يوم السبت، في عموم محافظات البلاد.

وهيأت الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المراكز الامتحانية في المدارس كافة، وأكملت اللجان المختصة عملها في تنظيم القاعات الامتحانية.

وأكدت "التنسيق مع الحكومات المحلية وكذلك فرق الدفاع المدني وقيادة الشرطة ودوائر صحة من أجل حماية المراكز الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة حرصاً على سلامة الطلاب والملاكات التعليمية".

من جانبه، قال وزير التربية علي حميد الدليمي، إن "التحديات التي يواجهها البلد ستكون حافزاً لجميع الطلبة، من أجل تحقيق المنجز والطموح المطلوب من العملية التعليمية، إسهاماً ببناء الوطن ورفعته وتقدمه".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة التربية العراقية، انطلاق الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية، باستثناء الصف السادس الابتدائي.

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