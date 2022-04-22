مئات الآف يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي وليلة القدر في النجف (صور)

شفق نيوز/ أحيا مئات الآلاف من المسلمين الشيعة يوم الجمعة، ذكرى استشهاد الامام علي وليلة القدر في العتبة العلوية في النجف وسط إجراءات امنية مشددة.

وذكر اعلام العتبة لوكالة شفق نيوز، أن جموع الزائرين لاحياء الذكرى سيكون بالمجمل أكثر من ثلاثة ملايين شخص حسب التقديرات المتوفرة.

ويعدُّ استشهاد الإمام علي، أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، حيث قضى في عملية اغتيال بمسجد الكوفة، نفذها عبد الرحمن بن ملجم احد قيادات الخوارج في ذلك الوقت.

والإمام علي هو الإمام الأول للشيعة والخليفة الرابع عند عامة المسلمين إضافة لكونه صهر رسول الإسلام محمد وكاتب وحيه، وقد ثبت التاريخ عشرات المواقف البطولية والمهمة لهذه الشخصية البارزة.

وليلة القدر هي ليلة مميزة تتكرر كل عام هجري في شهر رمضان، فهي أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، جاء ذكرها في القرآن الكريم و‌سيرة النبي محمد، لذلك فهي ذات أهمية وخصوصية كبيرة عند المسلمين.