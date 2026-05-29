مئات المركبات عالقة.. جسر داقوق يشل حركة طريق كركوك - بغداد (فيديو)

شهد طريق كركوك - بغداد، يوم الجمعة، اختناقات مرورية حادة وانقطاعاً شبه تام لحركة السير عند جسر داقوق جنوبي محافظة كركوك، نتيجة استمرار العمل بمسار واحد فقط بعد تعرض المسار الثاني للانهيار بفعل السيول التي ضربت المنطقة قبل عدة أشهر.

وقال عدد من سالكي الطريق وسائقي المركبات، لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من السيارات والشاحنات توقفت على جانبي طريق كركوك - بغداد ذهاباً وإياباً بسبب الزخم المروري الكبير عند جسر داقوق، الذي يعمل حالياً بمسار واحد فقط بعد خروج المسار الثاني عن الخدمة".

وأضافوا أن "طوابير المركبات امتدت لمسافات طويلة، فيما اضطر العديد من المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الانتظار لساعات لعبور الجسر"، مبينين أن "الاختناقات تتكرر بشكل يومي، خصوصاً في أوقات الذروة والعطل الرسمية".

وقال السائق سعدون علاء، لوكالة شفق نيوز، إن "الانتظار لعبور الجسر قد يستغرق أكثر من ساعة أو ساعتين أحياناً، بسبب تنظيم حركة المرور بالتناوب بين المركبات القادمة من بغداد والمتجهة نحو كركوك".

وأضاف أن "الشاحنات الكبيرة تواجه صعوبة أكبر في العبور، ما يتسبب بزيادة الزخم وتعطل حركة السير بشكل مستمر"، مشيراً إلى أن "سائقي النقل يتعرضون لخسائر مادية نتيجة التأخير الطويل واستهلاك الوقود أثناء التوقف".

من جانبه، قال شعلان المفرجي لوكالة شفق نيوز، إن "الجسر تحول إلى نقطة اختناق رئيسية على الطريق الرابط بين المحافظات الشمالية والعاصمة بغداد"، لافتاً إلى أن "المواطنين يطالبون الجهات المعنية بالإسراع في إعادة تأهيل المسار المتضرر وإنهاء معاناتهم اليومية".

وأوضح أن "الطريق يشهد حركة كثيفة للشاحنات والمركبات الصغيرة كونه من أهم الطرق الحيوية في البلاد، ما يجعل أي توقف أو تضييق في الجسر ينعكس مباشرة على حركة النقل والتجارة والسفر".

وكانت وكالة شفق نيوز قد نشرت في وقت سابق خبراً بشأن تعرض أحد مساري جسر داقوق للانهيار نتيجة السيول والأمطار الغزيرة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى غلق المسار المتضرر والإبقاء على الحركة في المسار الآخر بشكل مؤقت، وسط مطالبات شعبية بالإسراع في أعمال الصيانة وإعادة فتح الجسر بالكامل لتخفيف الزخم المروري ومنع تكرار الاختناقات اليومية.