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مئات المتظاهرين وجهاً لوجه مع مكافحة الشغب ببغداد.. وهذه مطالبهم (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-13T17:47:15+0000
مئات المتظاهرين وجهاً لوجه مع مكافحة الشغب ببغداد.. وهذه مطالبهم (صور)

شفق نيوز/ نطم مئات المواطنين، مساء الخميس، احتجاجات حاشدة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد للتنديد باجراءات حظر التجوال.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من سكان منطقة الكرادة وسط بغداد، نظموا، مساء اليوم، احتجاجات حاشدة في ساحة كهرمانة، مبيناً أن المحتجين رفعوا شعارات تندد باجراءات حظر التجول ودعوا الى رفعه بشكل نهائي.  

وبين مراسلنا أن المتظاهرين طالبوا بحضور قائد عمليات بغداد وأخذ تعهد خطي برفع حظر التجول بشكل نهائي ورفع الكتل الكونكريتية وتحسين الخدمات بينها الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى انتشار قوات حفظ القانون (مكافحة الشغب) في المنطقة التي تعد مركز تسوق مهم في العاصمة العراقية، إلا أنها أضحت شبه فارغة بسبب اجراءات الحظر.

ودعا ناشطون في وقت سابق صباح اليوم وليلة امس، الى تنظيم تظاهرات حاشدة للاحتجاج على فرض حظر التجوال الكلي الذي اقرته السلطات لعشرة ايام، إلا انها سرعان ما تراجعت عن القرار لاحقاً.  

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في وقت سابق يوم الخميس، إلغاء حظر التجوال الشامل والاكتفاء بالجزئي، وشددت على الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعاقبة المخالفين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على توجيه رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تقرر إيقاف حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات، طيلة أيام العيد وما بعده، واستئناف حظر التجوال الجزئي من الساعة 9 مساء الى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع".

وأكدت على "الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي وقاعات المناسبات ودور السينما والمسابح والمتنزهات ومراكز التجميل والمساجات خلال فترة العيد فقط".

 

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