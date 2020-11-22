مئات المتظاهرين "الغاضبين" يتجمعون أمام وزارة الكهرباء ببغداد

شفق نيوز/ تظاهر المئات من موظفي العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء، يوم الأحد، أمام مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن مئات المتظاهرين الغاضبين تجمعوا أمام مبنى وزارة الكهرباء وقاموا بقطع شارع النقابات في منطقة المنصور ببغداد.

وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين يحتجون ضد القرار الأخير الصادر من وزير الكهرباء ماجد حنتوش الخاص بنقل بحدود 37 ألف عقد وأجر يومي من شركات الإنتاج والنقل إلى دوائر الجباية والصيانة في شركة توزيع كهرباء بغداد.

ونقل مراسلنا عن عدد من المتظاهرين، قولهم إنهم سيحولون المظاهرات إلى اعتصام أمام مبنى الوزارة لحين تراجع الوزير عن القرار المجحف الخاص بنقل 37 ألف من العقود والاجور إلى دوائر الجباية.