مئات الشاحنات تخنق مداخل الموصل والسائقون: تشبه الدخول لبغداد

شفق نيوز/ اشتكى العشرات من أصحاب شاحنات نقل البضائع حول إغلاق السيطرات الرئيسية (مداخل مدينة الموصل) من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السابعة صباحاً، مشيرين الى ان يتسبب لهم بخسائر كبيرة، فضلا عن تسببه بالزخم المروري.

وكانت السلطات الأمنية قد قررت مؤخراً حظر دخول الشاحنات الكبيرة إلى مدينة الموصل من الساعة الـ12 بعد منتصف الليل ولغاية السابعة صباحاً.

وقال أصحاب الشاحنات لمراسل وكالة شفق نيوز، إنهم "يقفون في طوابير طويلة، ويصل عدد الشاحنات الى المئات صباح كل يوم بسبب هذا القرار الذي بدأ تطبيقه قبل شهرين دون أن يعلموا الغاية منه".

ويقول عبد الغني محمد وهو سائق شاحنة ينقل الخضراوات من مناطق وسط وجنوب البلاد، إن "هنالك مشكلة كبيرة بدأت تواجههم ففي الأشهر الماضية كانت درجات الحرارة منخفضة ولايوجد اي مشاكل في نقل الخضروات ولكن اليوم دخل فصل الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة وأحيانا نضطر للمبيت في الشارع وفي اليوم الثاني تصل الشحنة الى سوق الخضار( المعاش) وهذا بدأ يتسبب بخسائر مادية وفي نهاية المطاف المواطن هو من سيتحمل هذه الخسائر".

اما احمد عكيد وهو ايضا سائق شاحنة نقل يوضح أن "المشكلة ليست في المبيت والخسائر التي قد تحدث عند تلف بعض الخضراوات التي ينقلونها إنما في الزخم المروري الذي يحدث عند دخولهم المدينة دفعة واحدة مع ساعات الصباح الاولى وبداية الدوام الرسمي وهذا مايتسبب باختناقات مرورية داخل المدينة ولو عادوا الى العمل بالقرار القديم والسماح لهم بالدخول والخروج الى المدينة على مدار 24 ساعة لكان الزخم داخل المدينة أقل بكثير، ناهيك عن الأضرار التي تسببها عجلاتهم في داخل المدينة بسبب وقوفها اليومي في مسار واحد".

ويضيف عكيد أن "مداخل المدينة الجديدة ستصبح مشابهة لمداخل بغداد قرب التاجي إذا لم يجدوا حلا لوقوف الشاحنات عند هذه المداخل".

بدوره قال عبد الخالق شاكر وهو ايضا سائق شاحنة، إن "السائقين لايعلموا حتى المسؤول عن هذا القرار الذي اصبح مؤذيا لهم بشكل كبير ويؤثر على ارزاقهم مناشدا إدارة المحافظة بالتدخل وإيجاد حل لهم".

وفي السياق، قال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة المحافظة لا علاقة لها بهذا القرار وقيادة العمليات هي المسؤولة عنه وهي من اعطت التوجيه للعمل به قبل قرابة شهرين من الآن".

وهذا ما أكده رعد العباسي الناطق الرسمي باسم المحافظة والذي قال إن "ادارة المحافظة لم تصدر أي توجيه يخص هذا القرار والأمر ليس صادراً من ديوان المحافظة".