مئات الدعاوى القضائية ضد المتجاوزين على الانهار في ذي قار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الموارد المائية في ذي قار، يوم الخميس، عن عدد الدعاوى المقامة ضد المتجاوزين على الأنهار في المحافظة.

وذكر مدير الدائرة، غزوان السهلاني لوكالة شفق نيوز، ان "ملاكات المديرية باشرت بحملة كبرى لإزالة التجاوزات، اذ تضمنت هذه الحملة رفع مضخات متجاوزة وفتح طرق مراقبة للجداول الاروائية، وتقنين بعض المنافذ".

وبين أنه "تم رفع أكثر من 600 مضخة غير مجازة متجاوزة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها".

واضاف ان "الحملة كانت على جانبي شط الكسر، وجدول ابو شبيبة، وشط الشطرة، ومشروع الدواية الاروائي، وباسناد من قوات شرطة ذي قار وعمليات سومر".

وأشار السهلاني إلى أن "هدف الحملة هو إيصال المياه لذنائب الجداول ومحطات الاسالة والمستفيدين والتوزيع العادل للحصص المائية"، مؤكدا أن "الحملة مستمرة على باقي المشاريع الاروائية في المحافظة".

وأوضح السهلاني أن عدد الدعاوى التي أقامتها مديريته لغاية الآن ضد المتجاوزين في المحافظة بلغ 800 دعوى قضائية، بعضها انتهى بأحكام قضائية ضد أصحابها، وما تزال البقية في اروقة المحاكم المختصة.