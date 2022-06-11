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مئات الاسر تتوافد الى تكريت في ذكرى "مجزرة سبايكر"

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-11T08:50:14+0000
مئات الاسر تتوافد الى تكريت في ذكرى "مجزرة سبايكر"

شفق نيوز/ توافدت مئات الاسر من مختلف المحافظات العراقية نحو مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، لاحياء الذكرى الثامنة لـ"مجزرة سبايكر" والتي راح ضحيتها 1700 منتسب من القوات الامنية على يد تنظيم "داعش" في العام 2014.

وقال قائممقام تكريت عمر الشنداح  لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن والدوائر المعنية نفذت خطة خدمية وامنية محكمة لتأمين وصول الاسر من ذوي مجزرة سبايكر الى مكان الجريمة في القصور الرئاسية عند اطراف مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وبين  الشنداح أن "الخطة تشمل  اظهار مكان المجزرة بالمظهر اللائق وتأمين كافة المستلزمات الخدمية ومرافقة القوات الامنية لاسر الضحايا وتسهيل مرورهم ووصولهم الى مكان تنفيذ ابشع جريمة ارهابية نفذها تنظيم داعش الارهابي عام 2014 بحق منتسبي القوات الامنية والمتدربين انذاك"، مؤكدا "نجاح خطة تأمين زيارة مكان سبايكر وعودة اغلب الزائرين الى محافظاتهم بانسيابية وسلاسة دون أي مشاكل تذكر".

وأعدم تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.

 

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