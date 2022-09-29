أمين مجلس الوزراء لشفق نيوز: نعمل على استملاك أراضٍ لمشروع مدينة الصدر الجديدة

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، يوم الخميس، المضي بمتابعة الواقع الخدمي لمدينة الصدر شرقي بغداد، إلى جانب العمل على مشروع المدينة الجديدة لمعالجة "العشوائيات".

وقال الغزي لوكالة شفق نيوز "نحن مستمرون بزيارة مدينة الصدر ورصد التخصيص المالي لتوفير الخدمات والبنى التحتية، كما أن توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تضمن إعمار وتأهيل المدينة سواء كان الاحياء والقواطع الأخيرة أو المدينة الجديدة".

وبين أن "مشروع المدينة الجديدة الهدف منه الحد من العشوائيات ونعمل على اكمال استملاك الأراضي وإدراجها ضمن وزارة التخطيط لتنفيذ المشروع".

وكانت أمانة بغداد قد أعلنت في وقت سابق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بضرورة الاهتمام بإحياء مدينة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة "وهناك اهتماماً بإحياء مدينة الصدر لما شهدته من إهمال طوال السنوات السابقة وضرورة الحد من العشوائيات وإنشاء مدينة جديدة لاحتواء تلك العشوائيات".

وبين أن "لجنة الأمر الديواني رقم 73 باشرت عملها وتم الاتفاق مع شركة عالمية لإعداد التصاميم لهذه المدينة وإعداد الخطط من قبل أمانة بغداد بدعم من رئاسة الوزراء لتنفيذ الخدمات الضرورية للأحياء السكنية سواء بتعبيد الطرق والإنارة والنظافة وإزالة التجاوزات".

وأضافت ان "توجيهاً صدر لإيجاد بديل للعشوائيات وتم تخصيص مساحة 5700 دونم في أطراف مدينة الصدر عبر لجنة الأمر الديواني 73 وتم إعادة العمل بمشروع مجمع سكني لخدمة العاصمة واحتواء المناطق العشوائية".