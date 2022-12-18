أمين عام مجلس الوزراء: حل مشكلة المحاضرين في موازنة 2023

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يوم الأحد، أن حل مشكلة المحاضرين المتعاقدين وفق قرار 315 سيكون في موازنة العام المقبل 2023.

وقال الغزي في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إن "عدد المحاضرين في وزارة التربية بلغ أكثر من 280 ألف محاضر"، مبيناً أن "الإجراءات مستمرة لحل مشكلة المحاضرين".

واوضح أن "حل مشكلة المحاضرين سيكون قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2023".

والاسبوع الماضي شهدت معظم مدارس العراق إضراباً عن الدوام نفذه المحاضرون المتعاقدون وفق قرار 315، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

كما نظم المحاضرون تظاهرات واسعة امام مديريات التربيات في المحافظات العراقية تعبيراً عن احتجاجهم لعدم تثبيتهم على الملاك الدائم.

في سياق منفصل، قال الغزي إنه "سيتم إضافة مادتين لمفردات البطاقة التموينية مع بداية العام المقبل حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".