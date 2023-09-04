أمين بغداد يكشف لشفق نيوز عن عشرات العروض لاستثمار النفايات ويتأسف

شفق نيوز/ كشف أمين بغداد عمار موسى، يوم الاثنين، عن تلقي أكثر من 40 عرضاً استثمارياً لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، فيما أشار إلى تحديد مواقع للطمر الصحي في جانبيّ العاصمة.

وقال موسى لوكالة شفق نيوز، إن "ملف طمر النفايات من الملفات المهمة وهناك تعاون بين أمانة بغداد وزارتيّ البيئة والكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار لإعلان مواقع للطمر في جانب الرصافة والكرخ وإنشاء معامل بصيغة الاستثمار لحرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، دون أن تصرف الدولة ديناراً واحداً".

وأشار إلى أن "هناك العديد من التقنيات سيتم العمل عليها تتعلق بالحرق والبخار وتوليد غازات لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وبين أن أمانة بغداد "تلقت العديد من العروض خلال السنوات السابقة، وحالياً هناك 43 عرضاً استثمارياً يتعلق بالنفايات، ولكن للأسف لم تكن هناك جرأة لإحالة هذا الملف إلى الاستثمار".

وأكد موسى "سنبدأ باستثمار 3 آلاف طن من النفايات في جانبيّ الرصافة والكرخ، وأن وزارة الكهرباء قدمت كتاباً لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروع طمر النفايات".

وختم بالقول "هذا المشروع مهم ويتم العمل عليه منذ فترة وستشهد بغداد مشروعاً متكاملاً لطمر النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا المشروع من المشاريع المهمة والصديقة للبيئة".