أمين بغداد يكشف لشفق نيوز عن "التحدي الأكبر" أمام نهضة العاصمة

شفق نيوز/ أعلن أمين بغداد، علاء معن، يوم الاثنين، إنجاز مشاريع عديدة في العاصمة، والعمل على أخرى، فيما أكد أن التحدي بنهضة بغداد، يكمن في مناطق شرق القناة.

وقال معن، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 78 مشروعاً في العاصمة، موزعة ما بين جانبي الكرخ والرصافة، وهناك عملية تطوير وإكساء لعدد من الشوارع في مناطق عدة من العاصمة، ضمن مشروع نهضة بغداد خلال سنة".

وأضاف أن "ما يقارب 8 ملايين متر مربع من إكساء وتطوير شوارع عديدة تم إنجازها، وهناك رغبة بنقل بغداد إلى مراحل متقدمة"، مشيراً إلى أن "التحدي في نهضة بغداد سينتقل لمناطق شرق القناة ومدينة الصدر لإثبات التطوير الكبير، وستكون نقطة الارتكاز لتطوير العاصمة".

وبخصوص مدينة الصدر، لفت معن، إلى أن "العمل حالياً يجري في 15 قطاع، وسيتم العمل في 17 قطاع آخر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه وجود "9 شوارع رئيسة في مدينة الصدر، يجري العمل فيها بتعاون وإشراف من رئاسة البرلمان ونواب بغداد ومدينة الصدر".