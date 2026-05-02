أمين بغداد يكشف عن خطط لإنهاء التلوث البيئي والعشوائيات

شفق نيوز- بغداد

كشف أمين بغداد عمار موسى، يوم السبت، عن وجود مشاريع تساهم في القضاء على التلوث البيئي في جانبي الكرخ والرصافة، معلناً تمليك ثماني مناطق زراعية وعشوائية لشاغليها، فيما يعمل الجهد الخدمي الحكومي على تقديم الخدمات فيها.

وذكر موسى خلال كلمة في ملتقى "سين للحوار" وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "بغداد هي المحافظة الوحيدة التي تمتلك قانون التصميم الأساسي، وأن عدد سكانها الفعلي يتجاوز 9 ملايين نسمة، أي حوالي ربع سكان العراق، لذلك تحتاج إلى الكثير من الأموال والتخصصصات".

وفي ظل التزايد الحاصل في أعداد السكان، أكد أمين بغداد "العمل على تجديد البنى التحتية خصوصاً لقطاع المياه، حيث وصل معدل الإنتاج أكثر من 4 ملايين متر مكعب يومياً بعد أن كان مليون متر مكعب عام 2003".

وأشار إلى أن "ملف المجاري من الملفات المهمة والخدمية ويعاني منها المواطن بشكل مباشر، وكانت هناك مشاريع طوال الفترة الماضية، لكنها لا تسد النقص الحالي في استيعاب مياه الصرف الصحي".

ولفت إلى أن "مشروع الخنساء لمناطق شرق القناة توقف بسبب اعتراض وتجاوز على مسار الخط، لكن تم معالجة الاعتراض ووضع المشروع على الخط".

وتابع: "كما هناك مشروعين، الأول مشروع البعيثة في جانب الكرخ الذي لا يزال قيد الدراسة، لكن حال دخوله الخدمة سيقضي على نسبة التلوث في جانب الكرخ، أما المشروع الثاني فهو خط القناة الذي يخدم مناطق الشعب ومدينة الصدر ومناطق أخرى في جانب الرصافة".

وأكد موسى أن "قطاع المجاري يحتاج إلى أموال كثيرة، إذ يكلف كل مشروع نحو 600 مليون دولار".

وعن مشكلة الأراضي الزراعية والعشوائية، قال أمين العاصمة إن "مدينة بغداد تتصدر المحافظات العراقية بعدد العشوائيات مسببة ضغطاً على البنى التحتية للعاصمة، ولتقديم الخدمات في هذه المناطق شكلت الحكومة الجهد الخدمي لتقديم الخدمات فيها نظراً لأن قانون أمانة بغداد لا يجيز تقديم الخدمات في تلك المناطق".

كما لفت موسى إلى أن "أمانة بغداد ملكت ثماني مناطق لشاغليها، كما تم معالجة قطع الأراضي التابعة للدولة، لكن هناك قطع أراضٍ تم التجاوز عليها، وبالتالي يجب تطبيق القانون لمعالجة هذه الحالات".