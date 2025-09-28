أمين بغداد يكشف حجم فائدة العاصمة من ملتقى العراق للاستثمار

شفق نيوز- بغداد

كشف أمين بغداد عمار موسى، اليوم الأحد، أن ملتقى العراق للاستثمار الذي انعقد في العاصمة بغداد بمشاركة 33 دولة عربية واجنبية و 270 شركة، كان فرصة مهمة لأمانة العاصمة لعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات العربية والأجنبية.

وقال موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق أطلع المستثمرين العرب والأجانب على الفرص المتاحة للاستثمار، وإن أمانة العاصمة قطعت شوطاً كبيراً بإحالة الكثير من الفرص الاستثمارية ومنح الموافقات التخطيطية لفرص الاستثمار".

وأضاف، أن "الأمانة هي المسؤولة عن تنظيم الفعاليات لمدينة بغداد، وان المؤتمر أضاف الكثير إلى أمانة بغداد والشركات الاستثمارية، وهي فرصة للشركات للاطلاع على واقع التنمية والتطور الذي شهدته العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية لأمانة بغداد ومنها فندق ريكسوس وبوابة بغداد المستدامة وتحويل النفايات إلى الطاقة الكهربائية والمشاريع والمجمعات السكنية التي أُقيمت على أرض بغداد".

وكان رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، كشف يوم الأحد، عن طرح 268 فرصة استثمارية في ملتقى العراق للاستثمار.