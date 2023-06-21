أمين بغداد يتعهد بإعادة بناء محل "ماريا فود" ومحاسبة "الموظف المبتز"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن أمين بغداد اتصل بـ"ماريا فود" وتكفل بإعادة بناء مطعمها ومحاسبة الموظف المبتز.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "أمين بغداد اتصل، مساء اليوم، بـ(ماريا فود)، متعهدا بإعادة بناء مطعمها (الكشك) الذي تملكه ودعمها".

وأضاف المصدر ان "امين بغداد تعهد ايضاً بمحاسبة الموظف المبتز وإحالته للتحقيق".

وفي وقت لاحق؛ أكد بيان لأمانة بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ توجيه امين بغداد عمار موسى كاظم باعادة نصب كشك مارية فود على حسابه الشخصي وإحالة الموظف المقصر الذي اقدم على هدم الكشك للتحقيق.

وذكر البيان ان "امين بغداد تواصل هاتفياً مع مارية واكد تضامنه الشديد معها ومع مشروعها وتقديم الدعم الكامل لها من قبل امانة بغداد".

واضاف ان "امين بغداد تعهد باعادة نصب كشك جديد لمارية على حسابه الشخصي وتأمين الاجراءات الادارية اللازمة لضمان حقوقها في الدائرة البلدية ، كما وجه بمحاسبة واحالة الموظف المقصر الذي اقدم على هدم كشك مارية فود دون الرجوع لرئيسه الأعلى وإحالته للتحقيق".