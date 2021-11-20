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أمين بغداد لـ"شفق نيوز": شارع بمدينة الصدر أصبح أيقونة العاصمة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-20T10:46:12+0000
أمين بغداد لـ"شفق نيوز": شارع بمدينة الصدر أصبح أيقونة العاصمة

شفق نيوز/ أكد أمين بغداد علاء معن المعماري، يوم السبت، استمرار حملة إزالة التجاوزات والاعمار بمدينة الصدر، فيما وصف شارع في المدينة بأنه أصبح "أيقونة لبغداد".

وقال المعماري لوكالة شفق نيوز، إن "حملة رفع التجاوزات بمدينة الصدر مستمرة، وهي تحدٍ كبير بالنسبة للأمانة بغداد، إلى جانب حملة إعمار المدينة".

وأضاف أن "عملية تطوير مدينة الصدر هي لكل بغداد"، مؤكدا أن "شارع الفلاح في مدينة الصدر أصبح أيقونة للعاصمة بغداد".

وأشار المعماري، إلى أن "هناك تعاوناً كبيراً من قبل المواطنين مع كوادر الامانة وازالة طوعية للتجاوزات على الشوارع والارصفة في مدينة الصدر".

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت يوم الخميس الماضي، عن القاء القبض على أربعة أشخاص اعتدوا على كوادر أمانة بغداد خلال حملة لرفع التجاوزات شرقي العاصمة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من الفوج الأول اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة، القت القبض على أربعة أشخاص بعد اعتدائهم على الموظفين من ملاكات أمانة بغداد خلال تنفيذهم لحملة رفع التجاوزات في منطقة الاورفلي بمدينة الصدر شرقي بغداد.

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