أمين بغداد الجديد يستهل مهمته بالإطلاع على محطات المجاري

شفق نيوز/ اعلنت امانة بغداد يوم الخميس، تسنم علاء معن منصبه اميناً لبغداد.

ونقل بيان للامانة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "امين بغداد الجديد أطلع ميدانياً بعد تسنمه المنصب في أول جولة مسائية له على واقع محطات تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار في جانبي الكرخ والرصافة واستعدادات الدوائر وجاهزيتها لموسم هطول الأمطار".

وابلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز، أن الكاظمي أصدر قراراً بتعيين المهندس علاء كاظم معن العماري اميناً جديداً لبغداد.

وأعلن أمين بغداد منهل الحبوبي، أمس الاربعاء، تقديم استقالته من منصبه الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسبب عارض صحي قال إنه يتطلب علاجاً طويل الامد.



