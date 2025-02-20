ميناء الفاو الكبير.. نسب انجاز متقدمة بمشروع ساحة مناولة الحاويات

شفق نيوز/ أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، يوم الخميس، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع ساحة مناولة الحاويات، أحد المشاريع الخمسة للبنى التحتية في ميناء الفاو الكبير.

وقال الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "نسب الإنجاز في مشروع ساحة مناولة الحاويات، أحد المشاريع الخمسة للبنى التحتية في ميناء الفاو الكبير، قد بلغت 86%، وتبلغ مساحة الساحة 2,000 متر مكعب، بطول وعرض يصل إلى 600 متر، ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وتم طمر المياه أسفلها بعمق سبعة أمتار".

وتابع، أن "طاقة الساحة تبلغ 3.5 ملايين حاوية سنويا وتقع في حوض الميناء خلف الأرصفة الخمسة، وتعد أكبر ساحة مناولة حاويات في الموانئ العراقية، وهذا المشروع جزءاً من خطة تطوير البنية التحتية في الموانئ العراقية، الذي سيعزز قدرات العراق في مجال النقل البحري والتجارة الدولية".

ويُعدّ ميناء الفاو الكبير مشروعاً استراتيجياً في أقصى جنوب العراق، يقع في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة، يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال ربطه بشبكات النقل العالمية.

تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات دولار، وتغطي مساحته 54 كيلومترًا مربعًا.

ومن المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 99 مليون طن سنويًا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموانئ في الخليج العربي والعاشر عالميًا.

ويتوقع أن تكون أعماق الميناء 19 مترًا، لاستيعاب أكبر السفن التجارية.

ومنذ بدء العمل في المشروع في أبريل/ نيسان 2010، تم إنجاز العديد من المراحل المهمة، وفي ديسمبر/ ايلول 2022، أعلنت وزارة النقل العراقية عن تقدم الأعمال في المشروع.

وفي عام 2024، تم إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة، وتهيئة الركائز، وبدء العمل في ساحة الحاويات، حيث تسير الأعمال بشكل متوازٍ، مع التركيز على إنجاز المشاريع الخمسة الأخيرة بشكل متزامن.

يُتوقع أن يُحدث ميناء الفاو الكبير تحولًا كبيرًا في التجارة الإقليمية والدولية، من خلال ربط العراق بشبكات النقل العالمية، وتسهيل حركة البضائع بين الشرق والغرب.