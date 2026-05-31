ميناء العقبة يستقبل باخرة محملة بأكثر من 40 ألف طن من الرز الأميركي لصالح العراق

شفق نيوز - بغداد / عمان

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة العراقية، يوم الأحد، وصول الباخرة (EQUINOX DREAM) المحملة بـ44 ألف طن من الرز الأميركي لصالح العراق إلى ميناء العقبة الأردني رغم الظروف الراهنة، وصعوبة الملاحة البحرية نتيجة الأوضاع الأمنية والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت مديرة الشركة لمى هاشم الموسوي في بيان، استمرار تجهيز مفردات السلة الغذائية والرعاية الاجتماعية وفق الخطة التسويقية المعدّة لعام 2026 بما يضمن انسيابية توفير المواد الغذائية رغم التحديات والظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أن الشركة تواصل متابعة حركة الشحن والتفريغ والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المواد إلى المخازن في جميع محافظات العراق وفروع التوزيع دون تأخير في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار تجهيز المواطنين بالمواد الأساسية وتوفير الأمن الغذائي.

يأتي هذا تزامناً مع إعلان المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات، مؤخراً، رسو خمس بواخر على أرصفة ميناء العقبة، محملة بسلع ومواد غذائية متنوعة لصالح العراق.

وتشمل الشحنات الأرز، والذرة، والسكر، والحديد، والخشب، وهي بضائع بنظام "الترانزيت" متجهة إلى الأسواق العراقية، تزامناً مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن خليفات قوله: إن العراق لجأ إلى ميناء العقبة لتنفيذ عمليات الاستيراد منذ نحو شهرين، بسبب تطورات الأحداث الإقليمية، مضيفاً أن حجم المناولة على رصيف النفط في الميناء بلغ منذ بداية العام الحالي نحو مليوني طن، مقارنة بـ 1.4 مليون طن خلال عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة تقارب 70 بالمئة.

وأشار خليفات إلى أن الميناء استقبل أيضاً 100 ألف طن من الزيوت النباتية المخصصة للعراق عبر أربع بواخر، فيما تنتظر حالياً باخرتان إضافيتان محملتان بنحو 65 ألف طن لتفريغ حمولتهما.