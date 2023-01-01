ميسان.. 16 عائلة مسيحية "فقط" أحيت احتفالات رأس السنة

شفق نيوز/ أعلن ممثل الطائفة المسيحية في ميسان جنوبي العراق، جلال دانيال، اليوم الأحد، عن عدد العوائل المسيحية التي قامت بإحياء احتفالات رأس السنة في المحافظة.

وذكر دانيال، لوكالة شفق نيوز، ان "كنيسة مريم العذراء (ام الاحزان) شهدت، ليلة أمس، حضور 16 عائلة مسيحية في ميسان لإحياء قداس الاحتفال برأس السنة الميلادية".

وبين، ان " عدد العوائل المسيحية في المحافظة تناقص من 25 عائلة إلى 16 عائلة، حيث غادرت آخر عائلة ميسان عام 2022".

وعن الاملاك المغتصبة للمكون المسيحي في المحافظة، أكد دانيال، أنه "يأمل ان يشهد العام الجديد عودة الاملاك المغتصبة والتي هي بالأساس مخصصة كوقف لكنيسة ام الاحزان".

وأشار إلى أنه "تواصل مع الهيئة المشكلة في مكتب الصدر ووعدته بزيارة المحافظة خلال العام الجديد لغرض حل المشاكل التي تعترض عودة أملاك الوقف المسيحي".

وحتى العام 2013 ، يقدر عدد المسيحيين في محافظة ميسان، بـ200 شخص يسكنون مختلف المناطق ويمارسون مختلف المهن.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من تسعة عشر ألف مسيحي عراقي قد هاجروا إلى ولاية كاليفورنيا منذ العام 2003 وان 70% منهم تمركزوا في مقاطعة سان دييغو.

وتضم محافظة ميسان ومركزها مدينة العمارة، 390 كم جنوب بغداد، الى جانب المسلمين طائفة الصابئة المندائيين والمسيحيين.

وانخفضت أعداد المسيحيين في العراق بعد حرب العام 2003 بحسب إحصاءات غير رسمية، من 1.5 مليون إلى نصف المليون، بسبب هجرة عدد كبير منهم إلى خارج العراق وتعرض العديد إلى الهجمات في عموم مناطق العراق، خاصة في نينوى وبغداد وكركوك.