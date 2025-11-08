13 محافظة تعطل الدوام الرسمي للمدارس يومي الأحد والاثنين

شفق نيوز- ميسان/ كركوك/ النجف

أعلنت محافظة ميسان، وم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي لكافة المدارس يومي الاحد والاثنين، على أن يستأنف الدوام يوم الاربعاء المقبل.

وقال مصدر في مجلس محافظة ميسان، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس ليومي الأحد والاثنين، إلى جانب عطلة الثلاثاء المعلنة، وذلك نظراً لاعتمادها مراكز انتخابية واستكمال التحضيرات الخاصة بعملية الاقتراع".

وأضاف "القرار يشمل كل مدارس المحافظة دون استثناء، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل".

كما أصدر مجلس محافظة النجف، قرارا بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات يومي الاحد والاثنين، بمناسبة إجراء الانتخابات.

وإلى البصرة، فقد أعلنت المحافظة عن "تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين".

كما أعلنت محافظة الأنبار، "تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين".

وفي ذي قار، أعلن عضو مجلس محافظة ذي قار نغم الأبراهيمي لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس محافظة ذي قار يصوت على تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد الاثنين وللمدارس كافة فقط".

وأضافت "وذلك لإكمال عمليتي الاقتراع الخاص والعام في الانتخابات النيابية المقبلة".

وإلى بابل، فقد أعلن مجلس المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لضمان انسيابية المناهج الدراسية وحرصا على انسيابية العملية الانتخابية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين للمدارس والجامعات فقط".

وفي محافظة الديوانية، فقد أعلنت المحافظة عن "تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين".

كما قررت محافظة ديالى، تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين.

وأيضا، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يومي الأحد والاثنين.

كما أعلن محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، في بيان صحفي، "تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس الحكومية والاهلية يوم غد الاحد وبعد غد الاثنين نظرا لاستخدام عدد من المدارس كمراكز اقتراع في الانتخابات المقرر اجراؤها يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف "على ان يستأنف الدوام يوم الاربعاء بعد استكمال عملية الاقتراع".

وأعلنت أيضا محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين.

كما أعلنت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين.

وكان محافظ كركوك ريبوار طه، اعلن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال يومي غدٍ وبعد غدٍ لحين انتهاء انتخابات".

وبحسب المحافظ فأن "قرار التعطيل جاء من أجل: ضمان انسيابية المنهاج الدراسي وتوحيد سير الدروس بين المدارس، كون أغلب المدارس مراكز اقتراع للتصويت الخاص والعام، وتمكين القوات الأمنية من أداء مهامها في حفظ الأمن وإنجاح الانتخابات البرلمانية لعام 2025".