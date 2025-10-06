ميسان والبصرة.. تظاهرة واعتصام وقطع طرق (فيديو)

شفق نيوز- ميسان والبصرة

شهدت محافظتا ميسان والبصرة جنوبي العراق، اليوم الاثنين، احتجاجات شعبية متفرقة تضمنت تظاهرات واعتصامات وقطع طرق، على خلفية انقطاع الرواتب وأزمة المياه المستمرة.

في محافظة ميسان، خرجت تظاهرات غاضبة لعقود المحافظة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ تسعة أشهر، مرددين هتافات من بينها "ثورة يا علي ثورة"، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من عقود محافظة ميسان نظموا تظاهرة غاضبة أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ 9 اشهر، مبينا أن المحتجين هددوا بتصعيد الإجراءات مالم يتم اطلاق رواتبهم.

من جانبها، أشارت مصادر مطلعة داخل ديوان المحافظة لوكالة شفق نيوز، إلى أن "صرف الرواتب سيتم الانتهاء منه خلال فترة أسبوع وباثر رجعي".

أما في محافظة البصرة، فاستمر لليوم الثالث اعتصام الدير وقطع الطريق المؤدي إلى حقل مجنون وحقل الفيحاء أمام موظفي الشركات النفطية.

وكان المتظاهرون قد قطعوا الطريق الرئيس الرابط بين بغداد والبصرة منذ مساء الخميس 2 تشرين الأول الجاري، احتجاجاً على أزمة المياه.

وقال قائد حراك الدير، الشيخ مثنى الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن الأهالي يعانون من شح المياه وارتفاع ملوحتها، داعياً الحكومة المركزية والمحلية والجهات المختصة إلى مد أنبوب إسعافي من قضاء القرنة أو عبر المشروع الياباني لمعالجة الأزمة.

وأكد أن استمرار المماطلة سيدفع الحراك لتصعيد خطواته السلمية، محذراً من أن قضية المياه مسألة حياة أو موت، ولن يتنازلوا عن حقوقهم حتى تحقيقها بالكامل.