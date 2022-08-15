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ميسان.. أهالي الأهوار يتظاهرون بسبب الجفاف: هلك النبات والحيوان (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-15T16:03:59+0000
ميسان.. أهالي الأهوار يتظاهرون بسبب الجفاف: هلك النبات والحيوان (فيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من مواطني قضاء المجر الكبير، جنوبي محافظة ميسان، اليوم الاثنين، للمطالبة بتوفير حصة مائية للأهوار التي تعرضت للجفاف.

ونظّم المتظاهرون الذين جاءوا من ناحية (الخير) ومنطقة (نهر العز) التابعة لقضاء المجر الكبير، وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد المائية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بعد جفاف أهوار مناطقهم من بينها، هور الصحين والصيكر والنكارة وأبو صبور وغيرها.

وقال متظاهرون لوكالة شفق نيوز: "نعيش على خيرات الاهوار ونربي جواميسنا على نباتاتها المائية، وبعد أزمة الجفاف تغيّرت الموازين، وبتنا مهددين بالنزوح بعد دمار الثروتين النباتية والحيوانية التي كانت تعيش في الأهوار، ونطالب من جميع الجهات المعنية بإيجاد حلول تخرجنا من هذه الأزمة".

ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت مطاليبهم، فيما رددوا الأهازيج الشعبية المطالبة بحقوقهم.

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