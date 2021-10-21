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ميسان.. مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة تلقي كادرها تهديداً بالتصفية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T17:35:04+0000
ميسان.. مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة تلقي كادرها تهديداً بالتصفية

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع بمفوضية انتخابات ميسان، يوم الخميس، بحقيقة تلقي كادر المفوضية في المحافظة تهديداً بالتصفية من قبل عناصر مسلحة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تحدثت عن اقتحام عجلتين نوع (تاهو) مكتب المفوضية في المحافظة وإصدار مستقلي هذه العجلات تهديدات بتصفية كادر مفوضية الانتخابات في المحافظة بسبب اتهامات بتزوير النتائج الانتخابية الأخيرة هو عار عن الصحة ولا أساس له".

وأضاف المصدر، أن "المفوضية في المحافظة تلقت 25 طلب طعن بنتائج العملية الانتخابية الأخيرة من مرشحين خاسرين وفائزين".

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