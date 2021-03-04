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ميسان.. مركز شرطة في مرمى "دگة عشائرية"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-04T19:37:13+0000
ميسان.. مركز شرطة في مرمى "دگة عشائرية"

شفق نيوز/ أفاد عضو مجلس ناحية المشرح بمحافظة ميسان، هاشم شنيشل، يوم الخميس، تفاصيل تعرض مركز شرطة الناحية إلى "دگة عشائرية".

وذكر شنيشل في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الناحية شهدت اليوم تشييع أحد الأشخاص المتوفين، وأثناء محاولة الشرطة منع إطلاق الرصاص أثناء الشييع تعرضوا للمنع، وأعيدوا إلى مقرهم الأمني (مركز الشرطة)".

وأوضح أنه "بعد عودتهم، أطلق مسلحون يستقلون ثلاث دراجات نارية المركز الرصاص الحي ودخلوا باشتباك مع عناصر الشرطة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف، "بعد ساعات على وقوع الاشتباك والدگة العشائرية للمركز، تلقى الموجودون فيه من قبل ذوي المشيعين للمتوفي (گوامة) عشائرية لكافة العناصر".

وتابع شنيشل، أن "العشائر التي يتبعون لها الشرطة الذين وجهت لهم الگوامة العشائرية رفضوا ذلك"، كاشفا عن أن "الأجواء مشحونة بين جميع الأطراف في الوقت الحالي". 

ودعا عضو مجلس ناحية المشرح، الحكومة المركزية في بغداد إلى" إعادة الهيبة للقوات الأمنية في الناحية والمحافظة بعد تعرضها لتجاوزات كبيرة خلال الآونة الأخيرة".

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