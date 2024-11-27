ميسان.. إصابة شخصين برصاص عشوائي في موكب تشييع قيادي بسرايا السلام (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين برصاص عشوائي تم إطلاقه بكثافة خلال تشييع قيادي بسرايا السلام وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "تشييع جنازة القيادي في سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، (حيدر أبو الريش)، رافقه إطلاق نار كثيف وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبين المصدر، أن "(أبو الريش) هو الشخص الثاني المطلوب بمقتل القيادي في عصائب أهل الحق (وسام العلياوي)، وقد تم اغتيال شقيق (أبو الريش) العام الماضي المتهم الآخر بمقتل العلياوي".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقتل القيادي في سرايا السلام "حيدر عيدان الكعبي" الملقب بـ"حيدر أبو الريش" وإصابة عدد من المرافقين له، إثر تعرضه لهجوم مسلح في قاطع عمليات سامراء.

يشار إلى أن القيادي في حركة عصائب أهل الحق، وسام العلياوي، قُتل مع وشقيقه عصام في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أثناء محاولة نقله إلى المستشفى حيث كان مصاباً بعد مهاجمة مقر الحركة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، إبان تظاهرات تشرين، إلا أن العشرات اعترضوا طريق الإسعاف وقتلوا وسام وشقيقه طعناً بالسكاكين، وفي حينها تم اتهام أنصار التيار الصدري بقتل وسام العلياوي وشقيقه.