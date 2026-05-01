ميسان.. حادث سير مروّع يخلّف 5 قتلى و6 مصابين (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر محلي في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، بتسجيل حادث سير عنيف وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروّع وقع في منطقة أبو رمانة وسط المدينة، نتيجة تصادم عجلات عدة على الطريق العام"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "عجلات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".