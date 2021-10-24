ميسان توضح تفاصيل "حريق هائل" أوقع ضحية من الدفاع المدني واستمر 20 ساعة

شفق نيوز/ اوضحت مديرية الدفاع المدني في محافظة ميسان، يوم الاحد، تفاصيل حريق هائل اندلع في بناية تجارية وادى الى انهيارها، كما اوقع ضحية من الدفاع المدني.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها استنفرت باقصى الجهد واضطرت الى سحب القوة الاحتياطية من رجال الإطفاء في فترة الإستراحة لتواصل العمل اليل بالنهار على مدى اكثر من 20 ساعة عمل شاق مضني من عمليات الاطفاء قدمت فيه فرق الاطفاء احد منتسبيها ضحية وهو يكافح النيران".

واضافت، أن "الحريق الهائل اندلع في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم داخل ثلاثة مخازن متخمة بالبضائع من زيوت ومواد غذائية مكدسة بشكل غير نظامي فوضوي مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة حي الحسين سوق الجملة مركز محافظة ميسان".

وتابعت، أن "فرقها طوقت وعزلت النيران داخل تلك المخازن المتخمة ونجحت بالسيطرة واخماد النيران حتى تهاوى بناء سقف تلك المخازن على رجال الدفاع المدني بسبب الحرارة العالية من جراء الحريق مما فاقم الوضع سوء وادى انهيار المبنى الى محاصرة مفوض اطفاء يدعى ( احمد حميد شخيتر ) وسط النيران ليقع ضحية تلك النيران".

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر .