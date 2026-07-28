ميسان تكلف صفاء جلال دانيال ممثلاً للطائفة المسيحية خلفاً لوالده

شفق نيوز- ميسان

كلف ديوان محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، صفاء جلال دانيال ممثلاً للطائفة المسيحية في المحافظة، خلفاً لوالده جلال دانيال الذي توفي قبل شهرين.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن صفاء جلال دانيال سيتولى متابعة شؤون الطائفة المسيحية أمام الجهات الرسمية المختصة في المحافظة، إلى جانب متابعة القضايا الاجتماعية المتعلقة بأبناء الطائفة.

ويأتي التكليف بعد وفاة ممثل الطائفة المسيحية السابق في ميسان، جلال دانيال، قبل شهرين.