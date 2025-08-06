ميسان تعطل الدوام لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بالتزامن مع الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- ميسان

قررت الحكومة المحلية في ميسان، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لثلاثة أيام الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قررت تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 12 آب/ أغسطس الجاري، لغرض فسح المجال أمام المواطنين للمشاركة في مراسيم الزيارة الأربعينية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى "أربعينية الإمام الحسين".

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، عدا الخدمية والأمنية منها، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/8/2025، وذلك بمناسبة حلول الزيارة الأربعينية".

وفي وقت سابق يوم أمس أيضاً، قرر مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليومين في الأسبوع المقبل بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

كما أعلن مجلس محافظة النجف، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بدءاً من الخميس المقبل، ولأكثر من أسبوع.