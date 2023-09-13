ميسان وواسط تعطلان الدوام الرسمي غداً الخميس

شفق نيوز/ قررت محافظتي ميسان وواسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد.

وبحسب كتاب رسمي صدر عن محافظها علي دواي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاء فيه "بناء على ما ورد بقرار مجلس المحافظة المتضمن اعتبار يوم 28 من شهر صفر عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر المحافظة بمناسبة وفاة الرسول الاكرم، تقرر أن يكون يوم الخميس الرابع عشر من نيسان الحالي والموافق 28 من شهر صفر للسنه الهجريه 1445 عطلة رسمية في كافة دوائر ومؤسسات في المحافظة".

كما أعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، في ذكرى مصابنا الرسول محمد، وفق بيان للمحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، مؤكدا أن العطلة لا تشمل الدوائر الخدمية والمشاريع العاملة.