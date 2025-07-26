بسبب الحرارة الخمسينية.. 6 محافظات تعطل الدوام الرسمي غداً و4 تعدل أوقاته

شفق نيوز- محافظات

قررت محافظات عدة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، فيما أعلنت أخرى تعديلاً على ساعات الدوام، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لمستويات قياسية.

ومنذ أيام شهدت درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، وتجاوزت الـ50 درجة مئوية.

وقال ديوان محافظة ميسان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتجاوزها المستويات الطبيعية".

كما أعلنت محافظة البصرة، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الاحد عطلة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وفي ذي قار، أعلن مجلس المحافظة، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غدٍ الاحد، وذلك بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وحفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين.

بدورها، أعلنت محافظة الديوانية، تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ولذات السبب أيضاً، أعلن رئيس مجلس كربلاء قاسم اليساري، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظة.

إلى ذلك، قررت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

فيما قررت محافظة بابل، تعديل أوقات الدوام الرسمي نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب بيان لديوان المحافظة، فإن "الدوام الصباحي الرسمي يبدأ في المحافظة والدوائر التابعة لها من الساعة السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً".

وأضاف ان "الدوام الميداني الصباحي، والذي يكون للموظفين العاملين خارج دوائرهم، يبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، على أن يبدأ الدوام المسائي من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الثانية من بعد منتصف الليل".

في حين، قررت محافظة المثنى تقليص الدوام الرسمي للأيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) حتى الساعة 12 ظهراً، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

أما ديالى، فقد وجّه المحافظ عدنان الشمري، بتقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة، ويكون الدوام لغاية الساعة 12 ظهراً طيلة أيام الأسبوع القادم، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتأثيره على الصحة العامة.

من جانبه، وجه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتقليص الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة داخل المحافظة ليوم غدٍ الأحد (ساعة واحدة فقط)، على أن تُراعى طبيعة العمل في الدوائر الخدمية والصحية والأمنية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت (50) مئوية.