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ميسان تعطل الدوام الرسمي ليوم غد السبت لهذا السبب

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-08T14:17:28+0000
ميسان تعطل الدوام الرسمي ليوم غد السبت لهذا السبب

شفق نيوز / أعلنت محافظة ميسان، يوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت بمناسبة ذكرى إغتيال المرجع الديني محمد باقر الصدر.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تقرر ان يكون يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/٤/٩ عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان".

وأوضحت المحافظة أن تحديد العطلة جاء "بناءً على قرار مجلس محافظة ميسان رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ والمتضمن اعتبار يوم ٩ / ٤ عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة في المحافظة، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر".

وتصادف يوم غد السبت الذكرى السنوية لإسقاط نظام صدام حسين بيد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 ، كما تصادف الذكرى السنوية للمرجع الديني، مؤسس حزب الدعوة الإسلامية محمد باقر الصدر الذي أعدمه نظام صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي.

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