ميسان تعطل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل

شفق نيوز- ميسان

قرر مجلس محافظة ميسان، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل 15 كانون الثاني/ يناير 2026 في جميع الدوائر الحكومية، بمناسبة "ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس للعام 2026، التي عقدت الأربعاء (7 كانون الثاني/ يناير 2026)، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد ليوم الخميس الموافق 15 كانون الأول/ ديسمبر 2026، وذلك بمناسبة إحياء "ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم".

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.