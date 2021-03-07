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ميسان تشكو من ظلم الحكومة الاتحادية لها بشأن زراعة الشلب

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T14:21:33+0000
ميسان تشكو من ظلم الحكومة الاتحادية لها بشأن زراعة الشلب

شفق نيوز/ اعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في ميسان، يوم الاحد، عن تغريم العديد من فلاحي المحافظة بسبب تجاوزاتهم المائية، فيما أشار إلى تعرض ميسان لظلم من ناحية حصتها الزراعية لمحصول الشلب.

وقال مدير الاتحاد كريم حطاب، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الري في المحافظة قامت بتغريم 25 فلاحاً من مناطق ميسان، نتيجة تجاوزهم على الحصص الزراعية المخصصة للمحافظة".

وبين، أن "الغرامة بلغت مليون دينار على كل فلاح متجاوز، وبالرغم من ذلك الا ان بعض الفلاحين ما زالوا يتجاوزون على الحصة الزراعية ".

واشار حطاب الى أن "تجاوز الفلاحين على الحصص المائية يتسبب بشحة مائية في بعض مناطق المحافظة"، مضيفا أن "دائرة ري ميسان لجأت إلى نظام المراشنة في بعض المناطق بالمحافظة لتجاوز الشحة المائية التي حصلت".

وانتقد حطاب، الحكومة المركزية لتخصيصها 10 آلاف دونم لزراعة محصول الشلب في ميسان، معتبرا ان المحافظة "ظلمت بهكذا قرار جائر".

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