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ميسان تستعد لفيضان مرتقب

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-27T09:53:48+0000
ميسان تستعد لفيضان مرتقب

 

شفق نيوز/ أفادت خلية الأزمة في محافظة ميسان، يوم الجمعة، بأنها اتخذت الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الأمطار المقبلة وما سينتج عنها من سيول وفيضان.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الموارد المائية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس خلية الأزمة لمعالجة الفيضان في محافظة ميسان، بحث مع الجهات المعنية استعداداتها لمواجهة الموجة المطرية المرتقبة والسيول التي قد تنجم عنها.

وأضاف أن الاجتماع ناقش مدى جاهزية الوزارة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول المتوقعة وتم خلالها عرض الاستعدادات   والإجراءات  الاحترازية والاختناقات وفتحات تسريب المياه لحماية المدن من خطر الفيضان والسيول.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية، أصدرت في وقت سابق تحذيراً من موجة أمطار مقبلة على البلاد قد تتسبب بفيضانات.

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