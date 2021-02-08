ميسان تتصدى لموجة كورونا الثانية بتسعة قرارات

شفق نيوز/ عقدت خلية الأزمة في محافظة ميسان، الاثنين، اجتماعاً خاصاً لبحث مستجدات الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة العراقية من موجة ثانية للوباء تضرب البلاد، تكون أشد فتكاً.

وبحسب بيان للخلية، فإنها اتخذت جملة قرارات خلال الإجتماع:

اولاً: تكون نسبة الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية ٥٠٪ لغاية نهاية شهر شباط مع إلزام الموظفين بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية والسرعة في إنجاز معاملات المراجعين".

ثانياً: توجيه الجهات الأمنية بمنع التجمعات بشكل عام وإلزامهم بالتباعد الجسدي وإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ثالثاً: على الجهات المختصة متابعة عمل المولات والأسواق التجارية والمطاعم فيما يخص التزامهم بالاجراءات الوقائية وغلق المخالفين لذلك.

رابعاً: على مديرية شرطة محافظة ميسان منع اقامة الفعاليات الاجتماعية (مجالس العزاء او اي مراسم لمناسبات اخرى) التي توجب حدوث تجمعات بشرية.

خامساً: غلق المقاهي غير المرخصة والتشديد على المقاهي المرخصة باستخدام المواد ذات الاستعمال الواحد والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

سادساً: على مديرية منفذ الشيب الحدودي الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص الدخول والخروج مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

سابعاً: على مديرية شرطة محافظة ميسان متابعة السيطرات الداخلية والخارجية والتشديد على ارتداء الكمامات لمنتسبي السيطرات واتباع أقصى درجات الوقاية ومحاسبة المقصرين.

ثامناً: إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وأثناء مراجعة الدوائر الحكومية.

تاسعاً: استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

كما أشار البيان إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا.