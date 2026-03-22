ميسان.. انتشال طفل سقط في بئر بعمق 73 متراً

شفق نيوز- ميسان

أعلنت مديرية الإنقاذ التابعة لرتل الطوارئ في محافظة ميسان، اليوم الأحد، انتشال طفل سقط في بئر متروك بعمق 73 متراً، في منطقة جزيرة كميت.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية استمرت لساعات عدة منذ انطلاقها في الساعة الرابعة عصراً، حيث استخدمت الفرق الجرافات وأجهزة القطع التخصصية للوصول إلى قاع البئر.

وأضاف البيان: "على الرغم من جهود الطواقم الإسعافية، أُعلن عن وفاة الطفل، وتم تسليم جثمانه إلى الجهات المعنية"، مؤكدة "ضرورة تأمين الآبار المتروكة لضمان سلامة المواطنين".